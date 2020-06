Conforme anunciado ontem pelo prefeito Giovani Amestoy, Caçapava do Sul adotou a partir desta quinta-feira, dia 04, o toque de recolher das 22h as 6h, e suas duas cidades vizinhas Lavras do Sul e São Sepé também já iniciaram ontem (03), o toque de recolher em todo o perímetro urbano.

Em Lavras do Sul, o decreto publicado no dia 03 de junho, estabelece que quem for flagrado fora de casa após o toque de recolher poderá ser penalizado com multa e conduzido de volta à residência por um dos órgãos de segurança. Além dessa medida, o documento também determina que estabelecimentos de alimentação só podem funcionar das 11h30min às 14h. Após esse horário, só será permitido o funcionamento por tele-entrega até as 22h. O consumo de bebidas alcoólicas nos espaços públicos também fica proibido.

Já em São Sepé o toque de recolher inicia às 21h e vai até às 5h.