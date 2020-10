A Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio (Seagropic) reuniu-se com uma equipe do Super Engenho para fazer a auditoria de liberação do primeiro Serviço de Inspeção Municipal, que foi montado dentro do supermercado. No novo espaço, serão produzidas linguiças e empanados e manipulados embutidos, como frios, almôndegas e bife à milanesa.

Na apresentação da fábrica, a engenheira alimentar Katira Huerta recebeu a secretária Michele Mendes, os médicos veterinários Marcelo Cunha e André Evangelho e o vice-prefeito Luiz Guglielmin.

– O Engenho será o primeiro supermercado a receber a regularização de uma indústria dentro da loja. Ele terá o Serviço de Inspeção Municipal para autorização de fabricação de linguiça e outros embutidos – explicou a secretária Michele Mendes.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal