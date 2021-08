Série de encontros é voltada para alunos e professores do RS

Nove mil alunos e mais de três mil professores das Regiões Norte, Centro e da Campanha e Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul têm encontro marcado para discutir e fomentar práticas empreendedoras e de educação com a primeira edição do ‘‘Decolar: uma jornada rumo ao futuro’’. A iniciativa, promovida pelo Sebrae RS com apoio do Sicredi, terá uma série de cinco encontros online a partir da próxima quarta-feira, dia 18, conduzidos por alguns dos mais relevantes cases inovadores do Estado. Os eventos são totalmente gratuitos e abertos ao público por meio do canal oficial do Sebrae RS no YouTube (www.youtube.com/sebraers).

Segundo o Analista de Desenvolvimento Territorial da Regional Norte do Sebrae RS, Patric Strapazzon, o projeto foi desenvolvido para estimular questões como iniciativa e responsabilidade, além de conhecimentos e trocas de experiências entre estudantes de todos os níveis de ensino das esferas pública e privada. Em todos os temas abordados, o projeto valoriza a escola enquanto ambiente fundamental de construção do conhecimento e preparação para o futuro.

– É uma iniciativa que possui um caráter de sensibilização de temas relevantes, combinados com um viés prático, no qual os estudantes poderão desenvolver atividades práticas. O objetivo é levar uma ideia de que eles são protagonistas de suas carreiras – explica.

Programação

O primeiro encontro ocorrerá na quarta-feira, dia 18, às 10h, com a palestra ‘‘Presente: O seu presente para o Futuro’’, conduzida pela consultora em inovação e educação Maidi Dalri. O evento é voltado para alunos do 5º ao 9º ano. Com mais de 25 anos de experiência no trabalho conjunto em educação, tecnologia e pessoas, Maidi é professora, além de ser certificada enquanto Google Trainer e Google Innovator.

No mesmo dia, às 15h, alunos do 1º ao 4ºano escolar irão assistir a apresentação ‘‘Chave Prismágica – Descobrindo seu poder!’’. O encontro será conduzido pelo youtuber e influenciador digital gaúcho Ronaldo de Azevedo, mais conhecido como Gato Galáctico.

No dia 25, será a vez dos professores participarem da palestra ‘‘Dinolândia: uma Jornada Gamificada de Aprendizagem’’, às 18h30min. No encontro, os docentes serão orientados sobre como utilizar o jogo e a cultura da gamificação em sala de aula para estimular competências empreendedoras e a experimentação nos alunos.

O cronograma de atividades terá sequência em setembro: no dia 02/09, às 9h23min, com a palestra ‘‘Se Preparar para o Futuro ou Criar o Seu Futuro, o que você escolhe’’ – também conduzida pela consultora Maidi Dalri -, voltada para estudantes do Ensino Médio. No dia 15/09, o programa encerrará com uma grande palestra para alunos de Ensino Superior com a temática do futuro das profissões.

Texto: Juan Link/Assessoria de Imprensa Sebrae RS

Imagem: jcomp