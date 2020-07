O Secretário de Educação de Caçapava do Sul, Aristides Costa relatou que nesta semana foram entregues para a educação infantil do município (EMEI), cerca de 170 kits de alimentação. Na quinta-feira mais 492 kits foram entregues para as escolas de ensino fundamental.

Aristides destacou que “os kits servem para a alimentação das crianças que estão recebendo as aulas e atividades em casa e receberam também o alimento”. Está foi a quinta entrega de kits feita pela Secretária de Educação do município.

A secretária Adjunta de Educação, Gislaine Huerta, contou que os kits são montados com a orientação de uma nutricionista, com frutas, iogurte e frango, para que as famílias tenham toda a composição nutricional necessária para seus filhos. A direção das escolas recebem os kits e ficam responsáveis pela distribuição para as famílias dos alunos.

Confira o vídeo:

Entrega de Kits de Alimentação pela Secretaria de Educação de Caçapava do Sul Entrega de Kits de Alimentação pela Secretaria de Educação de Caçapava do Sul Publicado por Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul em Terça-feira, 14 de julho de 2020

Informações: Prefeitura Municipal