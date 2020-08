A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Município da Educação (SEDUC) firmou Termo de Compromisso junto ao Ministério Público do Trabalho de Santa Maria para o recebimento de 3 unidades de playground e 4 unidades de pracinhas para serem instaladas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS).

O Ministério Público do Trabalho fez a destinação em virtude do pagamento de multa de determinada em empresa e as EMEIS serão beneficiadas com o recebimento para melhoria nos espaços de recreação das crianças.