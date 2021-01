O secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, teve uma reunião online na quarta-feira, dia 06, com o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE), Renato Savoldi, e com a servidora técnica Lisandra Weiller, também do IPHAE, para discutir sobre os registros existentes dos patrimônios de Caçapava.

Segundo o secretário, uma de suas preocupações é o patrimônio histórico. Para ele, é preciso mapear, em parceria com as universidades federais da região, o patrimônio local, resgatando a cultura caçapavana e promovendo o turismo regional.

De acordo com IPHAE, em 1994, foi feito o último inventário do patrimônio histórico de Caçapava. Na época, mesmo com poucos recursos tecnológicos, foram registrados mais de 90 patrimônios no município, dentre bens materiais – como a Casa Borges de Medeiros, que hoje pertence à Igreja Católica, e a Casa dos Ministérios – e imateriais. Devido à passagem de tanto tempo, agora, é importante fazer um novo levantamento e, além de bens materiais e imateriais, acrescentar as áreas indígenas, de quilombos e os sítios arqueológicos.

Com relação à deterioração de alguns imóveis, como a Casa dos Ministérios – cuja maior parte do telhado já caiu –, o IPHAE informou que não é permitido ao município, nem ao Estado investir recursos financeiros por se tratar de imóveis particulares.

Sobre a Casa dos Ministérios, segundo o IPHAE, desde 2014, existe um processo judicial responsabilizando os proprietários pela avaria. O Instituto também apontou que, em 1994, quando do tombamento do imóvel, deveria ter sido solicitada sua desapropriação devido a seu valor histórico para o Estado. O fato de isto não ter ocorrido acaba impedindo ações de restauro. O que pode ser feito agora é solicitar à família, via Promotoria, que contrate projetos culturais de restauro, via Lei Rouanet ou Estado, para que se façam reformas provisórias ou mesmo definitivas para que o bem não se desfaça por completo.

Após a reunião, o secretário Stener Camargo entrou em contato com o Promotor de Justiça Diogo Taborda e com o Corpo de Bombeiros. Ele solicitou uma reunião com a promotoria para obter mais informações sobre os prédios históricos tombados e que estejam em situação judicial. Para os Bombeiros, foi solicitado o isolamento da calçada em frente à Casa dos Ministérios.