Foto: Divulgação

Nesta semana o Secretário de Obras Acidemar Henriques e o Secretário Adjunto de Obras Zacarias Dutra, visitaram a região do Santa Bárbara onde conversaram com alguns moradores da região para identificar os problemas nas estradas e buscar soluções para as estradas e vias da região.

Segundo o Secretário Acidemar, ficou acertado que na próxima semana as máquinas farão o trabalho necessário para dar a trafegabilidade necessária para os moradores. Ainda segundo o Secretário a Estrada da Furna que também é uma demanda antiga receberá o trabalho necessário para ter boas condições para a comunidade se deslocar na região.

Informações: Prefeitura Municipal