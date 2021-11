Os secretários de município Stener Camargo, Andressa Lisboa e Michele Mendes tiveram uma reunião com as representantes do Rotary Club Maria Augusta, Heloísa Guedes Garcia e Rubia Leão, para discutir a realização do 2º Natal Encantado de Caçapava do Sul. O encontro ocorreu na Secretaria de Cultura e Turismo, na terça-feira, dia 09.

O projeto será desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Rotary, e deve enfeitar e iluminar o Centro de Caçapava, além de promover uma série de eventos culturais, colocando a cidade no clima natalino para as festividades de Natal e Réveillon.

A decoração já começou a ser colocada nesta semana, e as programações estão previstas para iniciar no dia 04 de dezembro. O custo estimado é de R$ 47 mil. Através de Leis das Parcerias, o município deve investir R$ 35 mil no projeto, sendo R$ 20 mil da Secretaria de Cultura e Turismo e R$ 15 mil da Câmara de Vereadores. De acordo com o Rotary, o restante da verba virá de empresas que apoiam o projeto.

Também foram discutidas parcerias com o comércio local para que as lojas participem do Natal Encantado, enfeitando seus prédios para deixar a cidade ainda mais atrativa.

Informações e foto: Imprensa Prefeitura