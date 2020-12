A Secretaria de Município da Educação (SEDUC) formou um grupo de articulação e estratégias de planejamento para o ano letivo de 2021. Participam do grupo representantes de cada etapa de ensino e de cada área de conhecimento dos anos finais do Ensino Fundamental.

A equipe discutirá estratégias para elaborar o plano de ação do próximo ano letivo, seja ele híbrido, presencial ou não presencial. O objetivo é ouvir os representantes de cada área para aperfeiçoar as ações de forma colaborativa, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e mantendo a aproximação e o diálogo com a comunidade escolar.

A primeira reunião ocorreu ontem, dia 15, no salão de atos do Instituto Municipal de Educação e com as devidas medidas de distanciamento social. As próximas serão realizadas online.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal