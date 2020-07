Após um domingo de sol na maior parte do Estado, a segunda-feira (27) começa com chuva no Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, temporais são esperados para o norte do estado, com rajadas de vento mais intensas entre 40 e 50km/h e descargas elétricas.

No final do dia, uma nova frente fria se forma na costa gaúcha, o que deixará a região mais instável e irá favorecer chuvas isoladas em todo o Estado, exceto na Campanha e no sul do RS.

De acordo com a Somar, o frio perde força nesta segunda-feira (27), principalmente pela manhã. À tarde, pelo excesso de nebulosidade as máximas não devem se elevar muito, mas a sensação de frio diminui. A Somar indica que o Estado deve ter mínimas de 1°C, que estão previstas para Caçapava do Sul e Lavras do Sul. Também está previsto para registrar máximas no Norte que passem dos 25°C, como em Aratiba e Marcelino Ramos, com 26°C.