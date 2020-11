Nesta terça-feira, 10 de novembro, um semáforo foi instalado na avenida João Manuel de Lima e Silva esquina com Ver. Luís C. Leal, o local tem trânsito intenso, fica próximo a Escola Nossa Senhora das Graças.

Conforme o setor de trânsito da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul este equipamento estará funcionando em fase de testes com as luzes amarelo e vermelho piscantes durante 3 dias. Após esse prazo o equipamento deve entrar em funcionamento regular, com temporizador e sinalização para passagem de pedestres. Ainda, conforme o setor de trânsito, o sonorizador que se encontra no local, será retirado.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal