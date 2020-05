Uma massa de ar seco ingressou no Rio Grande do Sul e o sol volta a aparecer no Estado nesta segunda-feira (25). Mas ainda ocorrerão pancadas de chuva na Metade Leste do Estado, com tempo firme e temperaturas amenas no restante do Estado.

Nesta segunda, o dia começa e termina com temperaturas mais baixas. A previsão adverte para vento forte, com rajadas que podem chegar a 90km/h no Sul e no Leste do Estado.

Em Caçapava do Sul a temperatura fica entre 8ºC e 16ºC, céu aberto e sem nuvens durante todo o dia, depois de dias de muita chuva a segunda-feira será de sol e rajadas de vento que podem chegar a 26km/h.

Informações: INMET