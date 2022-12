Senegalês de nascimento, brasileiro de coração

Quem passa pela Benjamin Constant já deve ter notado que há uma nova loja na quadra entre a Quinze de Novembro e a General Osório, a Bamba Shop Africa. Ela pertence ao senegalês Souberou Diene, que já vive no Brasil desde 2017, sempre trabalhando com o comércio.

– Morei em São Paulo, Santa Maria, Criciúma, Caxias do Sul. Tive trabalho com carteira assinada por cinco meses, depois vendia na rua. Aqui em Caçapava, vendi na rua por mais ou menos cinco meses, até que consegui abrir essa loja – conta Souberou.

A opção de trabalhar com comércio, de acordo com ele, se deu por uma questão de afinidade com a área, já que seu pai é comerciante e possui uma loja no Senegal. Agora, Souberou também tem a sua aqui em Caçapava, e diz que, para ele, isso representa uma vitória.

– Na vida, nada é fácil, e temos que nos organizar para conseguirmos ganhar alguma coisa, porque nada vem de graça. Temos que trabalhar – avalia.

Antes de vir para o Brasil, Souberou morou por um curto período – cerca de dois meses em cada – em outros 10 países, como Espanha, Equador e Argentina, devido à curiosidade de conhecer novos lugares. Mas porque se estabelecer aqui? De acordo com ele, há dois fatores principais: a moeda brasileira ser valorizada e a hospitalidade do povo brasileiro.

– A moeda daqui é mais valorizada que o nosso dinheiro [no Senegal]. Se você fica um tempo aqui e consegue guardar um pouco [de dinheiro], volta pro seu país e fica em definitivo. E o Brasil é o país que eu mais gosto, de todos que passei. É muito bom, um país onde as pessoas são simpáticas, boas, maravilhosas – explica.

Em Caçapava, Souberou está desde 2020, com um período de afastamento para visitar a família no Senegal.

– Caçapava, pra mim, é uma cidade boa. Passei por mais de 10 cidades aqui no Brasil, e a que gosto mais é Caçapava, porque é mais tranquila, mais calma, com pessoas muito boas e simpáticas – relata.

Copa do Mundo

O primeiro contato da equipe da Gazeta com Souberou Diene ocorreu na terça-feira, dia 29 de novembro. Naquele dia, a seleção do Senegal enfrentaria o Equador pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que está sendo disputada no Catar. O placar final da partida foi Equador 1 x 2 Senegal, classificando os conterrâneos de Souberou para as oitavas de final, nas quais enfrentarão a seleção da Inglaterra, neste domingo, dia 04, às 16h.

De acordo com ele, no Senegal, a relação da população com o futebol é muito parecida com a dos brasileiros. E na região em que ele morava em seu país natal, todo mundo gosta do futebol do Brasil.

– Senegal é um país pequeno, com 15 milhões de habitantes. Conseguir qualificar-se para a Copa do Mundo não é uma coisa fácil. É por gostar do futebol que temos um resultado desses – comenta.

Souberou assistiu a partida entre Senegal e Equador e disse ter ficado muito feliz com o resultado. Empolgado, ele acredita que a seleção de seu país pode chegar à final da Copa e enfrentar o Brasil.

– Eu tenho duas pátrias, Brasil e Senegal. Gosto tanto de cada um, e se eles se enfrentarem será complicado, mas eu quero que eles se enfrentem na final. Cada um desses países tem uma parte do meu coração – finaliza.

Foto: Isabela Oliveira