A secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, esteve em Mato Grosso do Sul, onde recebeu na sexta-feira, dia 26, o Título de Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI – POA). O evento contou com a participação da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correa da Costa Dias.

Esta certificação, concedida ao Serviço de Inspeção Municipal através do Consórcio Vale do Jacuí, permitirá que produtos caçapavanos sejam vendidos para todo o Brasil. O órgão, que é vinculado à pasta comandada por Michele Mendes, participa de um projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento chamado Consim, que busca consolidar e harmonizar os serviços de inspeção sanitária em todo o país para ampliar as opções de mercado.

Foto: Divulgação