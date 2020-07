Peças foram doadas para o CRAS do Bairro Floresta

A solidariedade da população de Caçapava do Sul durante a Campanha do Agasalho do Sesc já chegou aos que mais precisam. No dia 16 de julho, o Sesc entregou ao coordenador municipal da Defesa Civil, Gilnei de Jesus Pereira Marques, roupas, calçados e cobertores. Ao todo, mais de 220 peças arrecadadas foram destinadas às pessoas atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Floresta.

Além do material arrecadado na campanha, foram doadas 60 máscaras de tecido produzidas por integrantes do Programa Sesc Maturidade Ativa para auxiliar na proteção durante a pandemia. Quem quiser seguir colaborando com a Campanha do Agasalho em Caçapava do Sul, pode fazer a entrega de roupas e cobertores no Sesc (Rua XV de Novembro, 871, Centro) e no Senac (Rua XV de Novembro, 871 – Sala 1).

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.pertodevc.com.br.

Informações: SESC