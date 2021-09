Livro é escrito, ilustrado e protagonizado por pessoas com deficiência. O resultado é uma história de inclusão, que poderá ser conferida na próxima quinta-feira, dia 09

O escritor caçapavano Gaudêncio Terra está lançando seu novo livro, Andrezinho, o goleador improvável. Ilustrado pelo também caçapavano Rhuan Silva Freitas, de 16 anos, sob a supervisão do artista plástico Caio Batista, a obra faz parte de uma coleção que tem o objetivo de promover a inclusão social. Uma sessão de autógrafos está marcada para 09 de setembro, às 18h, no Instituto Municipal de Educação Prof. Augusta Maria de Lima Marques.

– Lançar o livro e fazer essa sessão de autógrafos na minha terra é uma sensação de volta pra casa, de realização. Eu sou ali da Aviação, minha primeira escola foi a Escola Municipal São Judas Tadeu, uma escola rural, e hoje, estar lançando um livro de um assunto tão significativo, que é a inclusão social, faz com que eu me sinta muito orgulhoso – declarou Gaudêncio.

Rhuan e Caio também participarão do evento, assim como André Werkhausen Boone, escritor de Nova Petrópolis, deficiente visual, e quem inspirou o protagonista do livro. André Boone é membro da Academia de Letras do Rio Grande do Sul e foi o primeiro cego a ser patrono de uma feira do livro no Brasil, ao ocupar o cargo em 2019 na Feira do Livro de Nova Petrópolis. Ele também estará autografando obras de sua autoria.

Segundo Gaudêncio Terra, a obra fala de Andrezinho, um menino que é cego, gosta muito de futebol e, vencendo todas as dificuldades, se torna jogador de futebol de 5. Para o escritor, os leitores podem esperar um livro leve, que conta uma história de superação e que deixa a mensagem de que tudo é possível quando se acredita.

– A gente conta essa história de uma maneira leve, sempre fazendo com que o lema da coleção esteja em evidência: ser diferente é normal – finalizou Gaudêncio Terra.