Os próximos sete dias terão muita umidade e chuva de altos volumes em algumas regiões do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 08/2020 divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Na sexta-feira (28), a presença de um cavado (região de baixa pressão alongada) sobre o Uruguai manterá a nebulosidade, com pancadas isoladas de chuva na Campanha e na Zona Sul; nas demais regiões, o ar quente seguirá predominando, com temperaturas elevadas.

No sábado (29) e domingo (30), o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva na maioria das regiões, com possibilidade de chuva forte na Metade Sul.

Na segunda (31/8), a nebulosidade ainda vai predominar, com chuvas isoladas na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul. Na terça (01/9) e quarta-feira (02/9), a propagação de área de baixa pressão provocará pancadas de chuva em todo o Estado, com chance de temporais isolados sobre a Metade Sul.

Os totais previstos deverão ser inferiores a 10 mm no Noroeste Gaúcho, Alto Vale do Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste. Na faixa Central, Região Metropolitana e Litoral Norte os volumes oscilarão entre 30 e 50 mm. No restante do Estado, os valores esperados serão mais elevados e oscilarão entre 60 e 100 mm, sendo que na Campanha e Zona Sul os totais deverão variar entre 120 e 150 mm na maioria das localidades e poderão alcançar até 200 mm em alguns municípios.

