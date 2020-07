O inverno Caçapavano já conhecido pelas baixas temperaturas, fez valer a sua fama nesta sexta-feira. Durante a madrugada os termômetros chegaram a marcar -2ºC e durante a tarde a temperatura não deve passar de 11ºC de acordo com o Clima Tempo.

Sexta-feira amanheceu com forte geada, no final de semana a temperatura deve se manter baixa, o sábado será de sol com minima de 9ºC e máxima de 15ºC. Já no domingo a chuva deve retornar ao município, com pancadas isoladas durante o dia, a temperatura ficará entre 4ºC e 17ºC.

Informações: Clima Tempo