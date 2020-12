A MetSul Meteorologia adverte que esta sexta-feira (11) será escaldante no Rio Grande do Sul com marcas de temperatura máxima muito altas em todas as regiões e ao redor dos 40ºC em algumas localidades. Ar muito quente tomará conta do território gaúcho e, com o tempo aberto, favorecerá forte aquecimento.

De acordo com a previsão dos meteorologistas da MetSul, as máximas durante a tarde desta sexta-feira deve alcançar 36ºC em Porto Alegre, mas 37ºC a 38ºC em ponto da área metropolitana e dos vales. Santa Maria deve ter 37ºC, mas outras cidades do Centro do Estado podem registrar 38ºC ou mais. Na área de Uruguaiana, Quaraí e Itaqui devem ser esperadas marcas de 38ºC a 40ºC, o mesmo que se projeta para região de Santa Rosa e nas demais cidades próximas do Noroeste gaúcho. Na Campanha, Bagé deve ter 36ºC de máxima, porém em outras cidades da região deve fazer entre 37ºC e 38ºC. Muito calor também no Sul gaúcho com 36ºC a 37ºC em Pelotas. Na Serra, máximas de 32ºC em Caxias do Sul, Gramado e Canela, mas em fundos de vales na região serrana poderá fazer até 34ºC ou 35ºC. No Norte gaúcho, Passo Fundo e Erechim devem registrar 34ºC, mas outras localidades da região devem passar dos 35ºC.

Já fez muito calor no Oeste e no Noroeste do Rio Grande do Sul, como esperado, na tarde desta quinta-feira. Os termômetros indicaram 36,9ºC. Na Argentina, às 15h desta quinta-feira, a temperatura nas províncias batia em 42,7ºC em San Juan, 42,3ºC em Santiago del Estero, 41,9ºC em Salta, 41,5ºC em La Rioja, 39,8ºC em Tucumán, 39,5ºC em La Pampa e Córdoba, 39,4ºC em Catamarca, 39ºC em San Luis, 38,1ºC em Mendoza, 37,7ºC em Buenos Aires, 37,2ºC em Formosa, 36,5ºC em Santa Fé, e 36ºC no Chaco.

A MetSul Meteorologia alerta que o forte calor vai prosseguir no Rio Grande do Sul durante o fim de semana, mas com aumento da umidade que trará intenso abafamento. Com a combinação de muito alta temperatura com elevadas taxas de instabilidade atmosféricas, será alto o risco de temporais que em pontos isolados podem ser fortes com queda de granizo e vendavais localizados.

