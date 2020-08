A quinta-feira (27) foi marcada pela chuva expressiva em toda a metade sul gaúcha, com chance de temporais, rajadas de ventos intensas, descargas elétricas e queda de granizo. Nas demais áreas do Estado, o tempo segue firme até a sexta-feira (29).

O mau tempo é causado por uma frente fria que atua na região e que já registrou intensa queda de granizo em Buenos Aires, na Argentina, e em parte do Uruguai. Aqui no Estado, o sistema deve trazer chuva expressiva ao Sul. Santa Vitória do Palmar, por exemplo, pode registrar 40mm entre hoje e amanhã. A média climatológica para todo o mês agosto no município é de 103mm.

Nas demais regiões, o tempo firme se mantém, com máximas elevadas em razão dos ventos quentes que sopram do quadrante Norte. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 30°C, e em Santa Maria, 32°C. Além do calorão, outro destaque é o mar agitado: em Rio Grande, as ondas podem ter 2,1m de altura.