A Sociedade Espírita Fraternidade promove mais uma edição da campanha Natal sem Fome. Nos anos anteriores a ação acontecia no Recanto de Maria, onde era servido almoço, doces eram distribuídos para as crianças e cestas básicas entregues. Desta vez, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o evento será em novo formato, mas sem deixar de ajudar àqueles que mais necessitam.

Segundo a vice-diretora da Área de Assistência e Promoção Social Espírita (AAPSE), Janine dos Santos Taschetto, a expectativa é de que, neste ano, sejam atendidas aproximadamente 500 famílias em vulnerabilidade social. Mas, para que isso seja possível, é preciso que os caçapavanos se mobilizem e participem do Drive-thru Solidário que acontecerá no dia 12 de dezembro, das 15h às 18h, em frente à Sociedade Espírita Fraternidade (Rua Alter Cintra de Oliveira, nº 100, esquina com a Rua Lúcio Jaime) para arrecadar alimentos, panetones e doces.

As cestas básicas serão distribuídas no dia 20 de dezembro, em pontos estratégicos e de acordo com a necessidade. Janine destaca que as famílias que quiserem se inscrever para recebê-las devem ir até a AAPSE da Sociedade Espírita Fraternidade às segundas e sextas, das 13h30min às 16h30min.

– Nesses momentos conturbados, é necessário que recorramos à prece, a meditações, a bons filmes, bons livros e boas palestras. Assim, estaremos elevando o padrão vibratório da Terra, e tudo vai passar mais rápido. E, quando essa pandemia, passar, um Mundo Novo vai se descortinar, só depende de nós. – concluiu Janine.

Por Iara Menezes