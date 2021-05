A vereadora Patrícia Castro (PL) solicitou à Secretaria de Obras, na sessão da Câmara de terça-feira, dia 04, que seja feita manutenção no Parque da Fonte do Mato. De acordo com ela, o local está em total abandono.

– É inadmissível que um ponto turístico do município, localizado praticamente no Centro da cidade, esteja abandonado. Solicitamos urgentemente que o poder público municipal tome providências e faça a manutenção e os reparos necessários para que o local possa ser visitado por turistas e pelo povo de Caçapava – declarou.

Informações e foto: imprensa Câmara