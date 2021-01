Em reunião na segunda-feira, dia 11, com o gestor da unidade de Caçapava da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan), Ary Figueiredo, para buscar uma solução para a falta de água nas regiões do Alto da Meia Légua, Esquina do Segredo e Vila Pereirinha, o vereador Luis Fernando Torres (Boca – PT) foi informado de que, para sanar o problema, é necessária a construção de um caixa d’agua, e que o projeto desta obra já foi encaminhado para a direção da Companhia em Porto Alegre, mas é preciso a doação de uma área para realizá-la.

Para tentar viabilizar o projeto, o vereador entrou em contato com o chefe de gabinete do diretor do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER), Pablo Teixeira, e agendou uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 20. Conforme o vereador, no encontro, será entregue um pedido oficial de doação de uma área para a construção da caixa d’agua próximo a RS-357.

Informações e foto: imprensa Câmara de Vereadores