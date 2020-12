A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista, concedeu Moção de Louvor ao juiz de direito, Dr. Diego Carvalho Locatelli, na sexta-feira, dia 18. Ele foi homenageado pelos serviços prestados aos jurisdicionados e à comunidade da Comarca. Os servidores do Judiciário, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores de Santana da Boa Vista, a Justiça Eleitoral, a Brigada Militar e a Susepe também homenagearam o magistrado.

Emocionado, Locatelli declarou que Caçapava lhe acolheu e que tem enorme carinho pela cidade. Também elogiou os servidores do Poder Judiciário, os funcionário terceirizados do Fórum, os advogados, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os poderes Executivo e Legislativo.

O juiz ainda prestou uma homenagem especial às servidoras Laura Teixeira, Silvia Macedo, Bruna Buonocore e Bruna Hermes, e afirmou que pretende continuar o trabalho nas duas Varas Judiciais até que novos magistrados sejam nomeados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Informações e imagens: OAB Subseção de Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista