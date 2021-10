A 86ª Expofeira Agropecuária de Caçapava começou ontem (30 de setembro) e segue até domingo (03 de outubro) no Parque de Exposições Eliseu Benfica. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Christian Schievelbein, para organizar a edição deste ano, a entidade aguardou a divulgação dos protocolos usados na Expointer para segui-los na feira caçapavana.

– Protocolamos nosso projeto junto à Prefeitura, pedindo a presença de 2.500 visitantes. A Prefeitura autorizou e remeteu o projeto para a regional dos municípios da nossa Região Covid. Obtivemos autorização de todos os municípios. Infelizmente, foi um processo muito lento, que atrasou a organização e a divulgação da Expofeira – relatou o presidente.

As inscrições de animais encerraram na sexta-feira, dia 24. Foram inscritos 81 touros, 27 equinos e 59 ovinos de campo e 12 de galpão.

No início de setembro, entidades do setor pecuário já aconselhavam os produtores a antecipar a compra de touros, devido à escassez de reprodutores. O presidente do Sindicato concorda com a recomendação:

– Nos últimos anos, já notamos a antecipação das compras. Com o aumento das lavouras de soja e o consequente aumento da disponibilidade de pastagens de inverno, os criadores estão antecipando as estações reprodutivas para o melhor uso destas pastagens com gado de cria, aumentando os índices reprodutivos. Muitas cabanhas tradicionais estão comercializando touros nas propriedades a partir de agosto para atender a esta demanda – afirmou Christian Schievelbein.

Perguntado se a 86ª Expofeira será uma oportunidade para quem quiser comprar touros, o presidente do Sindicato Rural respondeu:

– Certamente. Os produtores terão a oportunidade de negociar excelentes reprodutores que aqui sempre são expostos. Cabanhas tradicionais da região, mesmo acompanhando esta tendência, reservam alguns de seus melhores animais para trazer à Expofeira, pois aqui temos uma excelente demanda e ótimos preços – declarou.

Dentre as atrações da Expofeira, Christian Schievelbein destaca a presença de 40 estandes de empresas e de alimentação, 15 estandes de produtores do município, além da exposição e comercialização de bovinos, equinos e ovinos das mais tradicionais cabanhas da região. Mas, devido à pandemia, foi necessário abrir mão de alguns atrativos tradicionais da Expofeira, como os shows, os brinquedos para as crianças, e o coquetel de entrega de prêmios. O número de palestras também foi reduzido, tudo para evitar aglomerações.

– Estamos obedecendo todos os protocolos de distanciamento e segurança do decreto municipal. A capacidade máxima de público no Parque será de 2.500 pessoas, lembrando que o espaço destinado à Expofeira é de 70.000m², em ambientes, na maioria, abertos. Em anos normais, temos público visitante de até oito mil pessoas – finalizou o presidente.