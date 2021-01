A Gazeta foi uns dos primeiros jornais coloridos no interior do Rio Grande do Sul. Também foi dos primeiros a ter seu site próprio. E inova mais uma vez: agora você pode acompanhar as nossas reportagens como e quando quiser! Além do jornal impresso, do site e do canal no YouTube, agora temos também um podcast no Spotify. Clique em: https://open.spotify.com/show/0rMhHN9dEyPkFDXIwEIRIw e confira! Já estão disponíveis as entrevistas com a secretária da Fazenda, Ihoko Nakashima Mota, e com o escritor Alcy Cheuiche.