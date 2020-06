Uma massa de ar seco vai deixar o tempo firme e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (16). A temperatura vai subir, chegando a 27ºC na Região Central e no Vale do Rio Pardo.

Hoje em Caçapava do Sul a temperatura varia entre 22ºC e 12ºC, na quarta-feira (17) a máxima pode chegar á 24ºC e na quinta-feira (18) a chuva retorna e tempo permanece chuvoso até a sábado (20).