A semana terá temperaturas amenas e possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 02/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Na sexta-feira (15), a presença do ar seco manterá o tempo firme e grande amplitude térmica, com temperaturas amenas no período noturno e valores acima de 30°C durante o dia. Entre o sábado (16) e domingo (17), o deslocamento de uma frente fria vai trazer instabilidade e chuva para todo o Estado, com possibilidade de tempestades, com fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na segunda (18), o ingresso de uma nova massa de ar seco manterá o tempo firme na maioria das regiões e somente na faixa Norte poderão ocorrer chuvas isoladas pela manhã. Na terça (19) e quarta-feira (20), o tempo seco com sol e poucas nuvens vai predominar, com temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul.

Os valores esperados de chuva deverão oscilar entre 20 e 40 mm na Metade Sul. No restante do Estado, os volumes deverão variar entre 50 e 60 mm, podendo superar os 70 mm em alguns municípios.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, olerícolas, cebola, mirtilo, uva, amora, bovinos de corte e leite, ovinos, mel e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.