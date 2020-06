Chuva prevista para o período de 4 a 10 de junho

Os próximos sete dias prometem ser úmidos e chuvosos no Rio Grande do Sul, de acordo com o Relatório Oficial nº 21, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater-RS e o Irga.

Entre a quinta-feira (4) e o sábado (6), o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. No domingo (7), ainda haverá grande variação de nuvens e ocorrerão pancadas de chuva, fracas e isoladas, apenas nas faixas Leste e Norte.

Entre a segunda (8) e a quarta-feira (10), a propagação de uma frente fria vai provocar chuva, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes acumulados. Os valores previstos oscilarão entre 60 e 80 mm na maior parte das áreas do Estado. Nas Missões, Alto Vale do Uruguai, Planalto e Serra do Nordeste, os totais deverão superar 100 mm na maioria dos municípios e poderão alcançar 125 mm em algumas localidades.

Informações: Governo do Estado do RS