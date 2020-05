Chuva deve chegar em Caçapava na quinta-feira (21)

O tempo vai mudar no Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (20) por causa de uma frente fria que está avançando em direção do Estado. O sol vai predominar durante o dia no território gaúcho, mas a chuva atinge parte do território gaúcho a partir da tarde.

As pancadas de chuva começam a chegar pela Fronteira Oeste e devem se espalhar na madrugada de quinta-feira pelo Estado. As temperaturas não mudam muito em relação aos últimos dias. Em Porto Alegre, máxima de 26°C.

Na quinta-feira, dia 21, a chuva chega a Caçapava do Sul, segundo o Instituto Climatempo estão previstos 50 milímetros de chuva no município. A temperatura varia entre 17ºC e 21ºC.

A chuva continua na sexta-feira com mais 19 milímetros. O termômetro deve oscilar entre 11ºC e 17ºC. Para sábado, estão previstos cinco milímetros. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Fonte: Agora no RS