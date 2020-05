O final de semana dos gaúchos será de tempo instável, com pancadas de chuva intercaladas com períodos de nebulosidade estão previstas para todo o território. Na região sul do RS, ainda há condições para precipitações fortes, acompanhadas de descargas elétricas. Rajadas de vento com velocidade entre 60 km/h e 70 km/h também podem ser registradas em todas as áreas do Estado.

No domingo (24), a frente fria começa a se afastar e, com isso, o sol reaparece e o tempo firme volta a predominar. No entanto, ainda há condições para chuva fraca e isolada no Litoral Norte, na Região Metropolitana e na Serra, mas apenas na parte da manhã.

Campanha gaúcha: o sábado (23) terá tempo fechado, com possibilidade de chuva (de intensidade entre fraca e moderada) a qualquer hora do dia. No domingo (24), a frente fria se afasta e o sol volta a predominar. Em Bagé, a temperatura oscila entre 11°C e 14°C no sábado (23) e entre 7°C e 16°C no domingo (24).

Informações: Clic RBS