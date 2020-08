Os dias ensolarados e de calorzinho estão com as horas contadas no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (10), o avanço de uma frente fria pelo Estado traz chuva, que começa pelo Sul e se espalha por todas as regiões a partir de terça (11). Além da instabilidade, a temperatura também deve cair nos próximos dias.

Vindo do Uruguai, esse sistema deve chegar ainda no fim do dia ao sul gaúcho trazendo pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento entre 50km/h e 60km/h. Como a frente fria ingressa no Estado somente entre o fim da tarde e o começo da noite, a segunda-feira ainda será marcada pela temperatura alta e tempo firme em todas as regiões.

A partir de terça-feira (11), o mau tempo se espalha por boa parte do Rio Grande do Sul, trazendo pancadas isoladas ao longo da noite. As rajadas de vento podem chegar aos 70km/h. Os termômetros já devem refletir a virada no clima.