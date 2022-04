Temporais causam danos

As chuvas e os fortes ventos que atingiram Caçapava nas últimas 24 horas causaram danos na cidade e no interior. Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a Defesa Civil do município foi acionada no início da manhã de hoje, dia 28, por moradores do bairro Vila Sul, após várias casas terem seus telhados danificados. Além disso, pelo menos quatro moradias da região foram alagadas.

A Secretaria de Obras também informou que dezenas de pessoas entraram em contato para informar danos severos em ruas e estradas devido às fortes chuvas.

Ainda de acordo com a Assessoria da Prefeitura, Caçapava registrou mais de 140mm de precipitação entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Segundo a Cotrisul, até esta manhã, o acumulado de chuvas do mês de abril era de 340mm.

Foto: Imprensa Prefeitura