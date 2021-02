O Tenente do Corpo de Bombeiros de Caçapava, Alexandre Andrade de Sena, visitou a Câmara de Vereadores na quinta-feira, dia 04. Ele reuniu-se com o presidente da Casa, vereador Paulo Pereira (PDT), e com o diretor Cassius Poglia.

No encontro, o Tenente relatou os problemas enfrentados pela corporação, como as atuais instalações do quartel, localizado na Rua Barão do Rio Branco, e pediu apoio para as obras da nova sede, que deve ser construída no antigo prédio da Associação Operária Caçapavana, nas proximidades do Forte Dom Pedro II.

Conforme o Tenente Sena, o aluguel do prédio atual, que custa R$42 mil por ano e é pago através do Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros (FUNREBOM), é outro empecilho para a instituição.

– As instalações do quartel são improvisadas, insalubres e ainda deixamos de investir em equipamentos e na qualidade do serviço para pagar aluguel – disse.

O vereador Paulo declarou interesse em colaborar buscando recursos para que o projeto seja efetuado e as obras tenham início.

– Precisamos traçar uma estratégia, um plano de ação para darmos início as obras. É muito importante para o desenvolvimento da cidade que o Corpo de Bombeiros tenha um local adequado para desempenhar suas funções, promovendo a segurança pública, saúde, urbanização e preservação do patrimônio – afirmou o vereador.

Informações e foto: imprensa Câmara