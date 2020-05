Foto: Iara Menezes

Tempo segue instável no RS

A frente fria continua sobre o Rio Grande do Sul e vai deixar o tempo instável nesta terça-feira (5) no território gaúcho. Chove especialmente ao longo da madrugada e pela manhã na maioria das áreas do Estado.

Segundo a previsão, na Fronteira Oeste e no Noroeste do Estado, as chuvas isoladas ocorrem a qualquer hora do dia, sempre intercaladas com períodos de céu nublado. Nas demais áreas, a instabilidade deve durar somente até o início da tarde.

Em Caçapava do Sul, o sol aparece em alguns momentos, mas com muitas nuvens, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.

Fonte: Agora no RS