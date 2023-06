Território quilombola de Caçapava é reconhecido pelo Incra

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu um território de 86,1 hectares no interior de Caçapava como terras da Comunidade Remanescente de Quilombo Picada das Vassouras/Quebra-Canga. A portaria com a decisão foi publicada no Diário Oficial da União, na quarta-feira, dia 21. Na área, vivem 14 famílias descendentes de ex-escravos.

O território foi herdado da família Mariano – dona, no século XIX, de grandes extensões de terra na região – e abrangem dois núcleos, o Picada das Vassouras (de 66,5 hectares) e o Quebra-Canga (de 19,6 hectares), que compartilham relatos idênticos de memória histórica, identidade étnica, sociabilidade acentuada e parentesco, implicando, inclusive, na herança comum de uma gleba, além da proximidade geográfica.

A descendência e a possibilidade de recuperar terras historicamente ocupadas uniu a comunidade na busca pela regularização fundiária do território.

– A geração de hoje ficou sem nada. Agora, está tendo a oportunidade de resgatar o que era seu por um direito histórico que os ancestrais não tiveram – argumenta José Alexandre Trindade, que acompanha a mobilização do grupo desde 2003, quando iniciaram os movimentos pela consolidação do quilombo.

Primeiro, as famílias se organizaram como associação de pequenos produtores rurais, por conta do cultivo de hortaliças e da criação animal. Em 2006, obtiveram a Certidão de Autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares. E no ano seguinte, abriram o processo administrativo no Incra para regularizar o território quilombola.

– Foi a maneira de garantir o espaço territorial da comunidade, porque as famílias dependem da produção agrícola para seu sustento – justifica Trindade.

Titulação

O reconhecimento do território é uma importante etapa do processo de titulação. Acontece após a realização de diversos estudos e levantamentos, publicados na forma do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), e da análise de contestações apresentadas a este relatório. A próxima etapa é a decretação de desapropriação de áreas incidentes no território e a titulação definitiva em nome da associação da comunidade quilombola.

Esta é a terceira Portaria de Reconhecimento de territórios quilombolas no Estado publicada pelo Incra este ano – as outras são Costa da Lagoa, em Capivari do Sul, e Quadra, em Encruzilhada do Sul. Há seis anos a autarquia não reconhecia territórios quilombolas no Rio Grande do Sul. O último havia sido o da comunidade de Palmas, em Bagé, em 2017.

Texto: Ascom/Incra – adaptado

Foto: Simone Santa Helena/Arquivo Incra