A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou o I Fórum dos Trabalhadores da Cultura do Município, na quinta-feira, dia 24, para tratar da ajuda aos artistas que perderam suas rendas devido à pandemia e que receberão auxílio através da Lei Aldir Blanc.

Os recursos para o pagamento foram depositados na conta do Município também na quinta-feira e só poderão ser repassados aos artistas mediante chamada pública. No total, Caçapava foi contemplada com R$ 257.871,95. De acordo com o Secretário João Timótheo Machado, a regulamentação da distribuição desse valor ocorreu na quarta-feira, dia 23, via Decreto.

Terão direito a esse recurso os trabalhadores da cultura cadastrados no Sedac e que não receberam nenhum outro auxílio do Governo Federal, como Auxílio Emergencial ou seguro desemprego; Espaços Culturais cadastrados no Sedac, que, posteriormente, deverão realizar atividades em contrapartida; e contemplados por Prêmios Culturais através de chamamento Público e Projetos Online. Artistas que tiverem interesse em se cadastrar podem fazê-lo na Secretaria de Cultura e Turismo (no Guerreiro Farrapo). Mais informações pelo telefone (55) 3281-1599.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal