O vereador Mariano Teixeira (PP) reuniu-se na quinta-feira, dia 04, com o diretor do Departamento de Trânsito do município, Naldo Pereira, para tratar sobre a falta de transporte coletivo de passageiros em algumas localidades do interior. Isso vem causando dificuldades aos moradores destas regiões, como não conseguirem se deslocar até a cidade para consultas ou para compra de medicamentos e mantimentos.

O diretor informou que já solicitou a abertura do processo de licitação das linhas de Rincão da Salete, Picada Grande, Minas do Camaquã, Rincão da Tarumã, Santa Barbinha, Varzinha e Seivalzinho. Naldo acredita que o processo seja finalizado nos próximos meses.

Mariano solicitou urgência na continuidade deste serviço, e sugeriu a contratação emergencial temporária do transporte coletivo até a homologação da licitação para que os usuários não sejam ainda mais prejudicados.

Informações e foto: imprensa Câmara