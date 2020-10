A Prefeitura de Caçapava informou que o trecho da Rua General Osório entre as ruas Dom Pedro II e Barão de Caçapava terá mão única para o tráfego de veículos no sentido bairro-centro. A mudança começará a valer na sexta-feira, dia 9, e tem o objetivo de melhorar a trafegabilidade no local. Equipes da Prefeitura estarão na região dando as primeiras orientações aos motoristas.

Informações: Prefeitura Municipal