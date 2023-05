O CTG Tropeiros do Picó promove, em parceria com a escola Lino Azambuja, uma tarde festiva em alusão ao Dia das Mães. O evento está marcado para 13 de maio, a partir das 14h, na sede do CTG. Durante a tarde, serão feitas homenagens às mães. Às 18h, será realizado um bingo e, às 20h, um jantar.