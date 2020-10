A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio de projetos de Empreendedorismo do Geoparque Caçapava Aspirante Unesco, está programando cursos de formação e assessorias que podem auxiliar os empreendedores de Caçapava a planejar e impulsionar seu negócio ou empresa.

Estudantes, técnicos e professores participam desses projetos que visam ajudar com as questões fiscais e no planejamento do negócio para atender aos clientes e turistas que visitem o município, a calcular os custos e os preços dos produtos e a criar uma estratégia de marketing.

Para participar, basta responder ao formulário disponível em https://forms.gle/vvPHLUXdGBeBRfaP8 até o dia 15 de outubro e aguardar o contato dos responsáveis pelos projetos.