Hoje, dia 30, é o último dia para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) com desconto máximo.

Para o IPTU, o desconto é de 16%. A redução para pagamento em cota única segue até 11 de fevereiro, mas será menor: 8%. A quitação do Imposto em cota única pode ser feita até 11 de março, porém, nos últimos 30 dias, não haverá descontos. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Fazenda, pelos telefones (55) 3281-2463 ou (55) 3281-2113.

Já no caso do IPVA, conforme a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), os descontos podem chegar a quase 35% se o contribuinte tiver, além do abatimento pelo pagamento em cota única ainda em 2021, o de Bom Motorista e o de Bom Cidadão. Quem optar pelo parcelamento, que agora pode ser feito em seis vezes sem juros, manterá os descontos de Bom Motorista e de Bom Cidadão, além de 10% na parcela de janeiro, 6% na de fevereiro e 3% na de março.

Como pagar o IPTU

Segundo a Prefeitura, desde o início de dezembro, os carnês estão sendo enviados pelos Correios. Neles, há três guias, cada uma com um prazo diferente de vencimento. Apenas uma delas deve ser paga. Para o pagamento agora, a guia válida é a primeira. O contribuinte pode quitar o IPTU nas lotéricas e nos bancos conveniados.

Mas e quem ainda não recebeu o carnê? Ele também pode ser emitido no site da Prefeitura. Confira o passo a passo:

1 – Acesse o Portal do Cidadão (https://bit.ly/3HohEGZ) e clique em “IPTU/Álvarás 2022”.

2 – Em “Selecione o tipo de cadastro”, escolha “IPTU”.

3 -Em “Informe o número do cadastro”, digite o número do cadastro do imóvel, que pode ser encontrado em carnês de anos anteriores.

4 – Em “Selecione um tipo de carnê”, escolha se quer pagar em cota única ou em parcelas.

5 – O campo restante, “Ano do débito”, já é pré-preenchido, mas você pode alterá-lo se necessário.

6 – Terminado o preenchimento, basta clicar em “Gerar documento”.

Como pagar o IPVA

Conforme a Sefaz, o pagamento do IPVA em cota única pode ser feito nas agências do Banrisul, Bradesco, Sicredi ou Banco do Brasil. Também é possível pagar usando os aplicativos desses bancos. O contribuinte precisará ter em mãos o número do Renavam e a placa do carro, que são encontrados no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Também será possível pagar as taxas de licenciamento e multas.

Uma novidade deste ano é a possibilidade de pagamento via PIX. Basta fazer uma consulta no site https://www.ipva.rs.gov.br/ ou no aplicativo do IPVA/RS. Será gerado o QR Code, possibilitando pagar o Imposto em mais de 760 Instituições relacionadas. Com o PIX, não será mais possível o pagamento por cheque no Banrisul.

Mas atenção: de acordo com a Sefaz, devido à impossibilidade de homologar a tempo o convênio com a Caixa Econômica Federal, temporariamente, as lotéricas estão com a arrecadação suspensa.

O vencimento do IPVA 2022 será em abril. A data varia de acordo com o final da placa do veículo. Se seu carro tem placa com final 1 ou 2, o vencimento é no dia 25 de abril; 3 ou 4, no dia 26; 5 ou 6, no dia 27; 7 ou 8, no dia 28; e 9 ou 0, no dia 29 de abril.

A validade do CRLV 2021 para circulação também é relacionada ao final da placa. Se o final é 1, 2, 3, 4 ou 5, ele é válido até 30 de junho de 2022. Se o final é 6, 7, 8, 9 ou 0, a validade é até 31 de julho de 2022.

Imagens: reprodução