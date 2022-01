Durante o ano de 2021, a presidência da Câmara de Vereadores foi ocupada por Paulo Pereira (PDT). Dentre as ações do Legislativo neste período, ele destacou a participação em audiências sobre projetos de mineração na região, a realização de audiências públicas sobre o Plano Plurianual e sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a deliberação de projetos de Lei Ordinária.

– Mesmo com o acesso restrito durante a pandemia, os projetos tramitaram na Casa normalmente – destacou.

Segundo o vereador, apesar de, como presidente, ter o direito a dois assessores, durante sua gestão teve apenas um chefe de gabinete na presidência da Câmara, o que gerou economia de aproximadamente R$ 55 mil. De acordo com ele, esse valor foi destinado para a recuperação de duas pontes, no Salsinho e no Carajá, e do pontilhão que liga o Rincão da Salete à BR 153.

Paulo Pereira também destacou o relacionamento entre Executivo e Legislativo em 2021.

– São Poderes independentes, mas é obrigação mantermos um relacionamento com diálogo, respeito e harmonia para podermos dar uma boa resposta à municipalidade – declarou.

Perguntado sobre algo que gostaria de ter feito, mas não foi possível, o vereador citou a realização de um concurso público para o Legislativo.

(Colaborou Eduardo Mota/Imprensa Câmara)

Foto: Isabela Oliveira