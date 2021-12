O albergue municipal de Caçapava foi inaugurado na manhã de sexta-feira, dia 16, e já começou a receber pessoas em situação de vulnerabilidade. A cerimônia contou com a presença do prefeito Giovani Amestoy (PDT); do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB); da secretária de Assistência Social, Andressa Lisboa; da secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes; do secretário de Educação, Aristides Costa; do secretário de Obras, Acidemar Henriques; do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Pereira (PDT), dos vereadores Caio Casanova (PDT), Mirella Biacchi (PDT) e Jussarete Vargas (PDT); e de familiares do professor e ex-vereador Nei Antônio Goulart Tavares, quem dá nome ao albergue.

O projeto de criação de um albergue municipal iniciou em julho deste ano, com a abertura do Abrigo de Inverno, que foi instalado de forma provisória no Clube da Melhor Idade Vivência e, com o apoio da comunidade, ajudou as pessoas em situação de rua durante a estação de frio intenso.

Durante a inauguração, o presidente da Câmara, Paulo Pereira, cumprimentou os responsáveis pela iniciativa.

– Esta é uma data memorável. Fico muito feliz por estar participando dessa cerimônia e homenageando meu amigo Nei Tavares – declarou.

Em seguida, foi a vez de Caio Casanova discursar. Ele, que propôs o projeto de lei aprovado por unanimidade para dar o nome de Nei Tavares ao albergue, se emocionou ao falar do professor, e destacou a importância do trabalho da Secretaria de Assistência Social no município.

Representando os familiares do professor, emocionada, sua esposa, Vera Tavares, agradeceu a todos pela homenagem.

A secretária Andressa Lisboa destacou que fazia muita falta em Caçapava um albergue para ajudar aos moradores em situação de rua.

– Fui muito criticada. Alguns disseram que gastamos dinheiro com moradores de rua, mas meu trabalho vai continuar, porque podemos ver a evolução de algumas pessoas, que nos dizem que nunca tinham se sentido acolhidas e amadas. Se conseguirmos ajudar a salvar uma pessoa, já ficarei feliz – declarou.

Ela também agradeceu ao Rotary Club Caçapava, que cedeu o imóvel para o albergue, ao vereador Caio Casanova, que destinou uma emenda que permitiu mobiliar e fazer adequações no espaço, e à vereadora Mirella Biacchi, que organizou o Aubergue, espaço destinado aos pets dos albergados.

Quem também se emocionou ao falar de Nei Tavares foi o prefeito Giovani. Ele disse que essa homenagem é pequena frente a tudo que o professor fez por Caçapava e pelos caçapavanos.

– Nei Tavares trabalhou por ações como essa. É um prazer estarmos entregando o albergue a uma população que precisa, que carece de serviços públicos por problemas que não cabe a nós julgar. O que nos cabe é ajudar, estender a mão – declarou o prefeito.

Amestoy também agradeceu à comunidade que, com doações, ajudou a manter o Abrigo de Inverno aberto. Disse ainda que nesses quase dois anos de pandemia, a Secretaria de Assistência Social entregou 15 mil cestas básicas.

Segundo dados apresentados pela Prefeitura durante a inauguração, nos últimos anos, a população de pessoas em situação de rua em Caçapava aumentou 40%, o que fez com que crescesse também a necessidade de criar um espaço como o albergue.

Instalado na Rua João Faria de Oliveira, 57, no Bairro Floresta, ao lado do Clube da Melhor Idade Vivência, o albergue tem capacidade para receber nove pessoas, divididas em três quartos: um para cinco pessoas e dois para duas. Há no local dois banheiros, um masculino e outro feminino, uma cozinha, onde serão preparadas as refeições dos albergados, e um espaço de convivência com sofás e lareira.

Conforme a secretária Andressa Lisboa, três pessoas já têm autorização social do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e poderão permanecer 24 horas no abrigo. Elas receberão café da manhã, almoço e janta. As demais poderão apenas passar a noite e receberão café da manhã e janta.

