Em entrevista à Gazeta, Emerson Santos (à direita na foto), coordenador regional da rede de lojas Magalu, fala sobre a escolha de Caçapava para receber a filial inaugurada nesta semana, e promete fazer jus à fama de entrega mais rápida do Brasil

Causou alvoroço na cidade a inauguração da filial do Magalu na manhã de terça-feira, dia 30. A loja fica na Rua Benjamin Constant, em frente ao Banco do Brasil. A abertura estava marcada para as 10 horas. Às 9h30min, os caçapavanos já formavam uma fila que dobrava na Rua Sete de Setembro. Outros ficaram nas sombras em frente ao banco, esperando para entrar e conhecer as novidades.

Para entreter quem aguardava, atores em pernas de pau dançavam e faziam malabarismos. Após a abertura da loja, as crianças puderam aproveitar um pula-pula instalado em frente ao Magalu.

A Gazeta pôde conhecer a loja na segunda-feira, dia 29, quando entrevistou o coordenador regional da rede de lojas no Estado, Emerson Santos. De acordo com ele, na filial caçapavana, os clientes encontrarão tudo o que precisarem e contarão com a já reconhecida entrega mais rápida do Brasil, chamada “Piscou, chegou!”. Os produtos para entrega aqui serão trazidos do depósito de Caxias do Sul, três vezes por semana.

– O cliente que vier aqui na loja comprar uma televisão, dependendo do produto que escolher, terá à pronta entrega. Produtos de tecnologia, eletroportáteis, o cliente já leva na hora. Além disso, ele pode contratar aqui também serviços, como instalação de ar condicionado, higienização e impermeabilização de estofados, tendo comprado no Magalu ou não. Os gamers vão encontrar desde acessórios até cadeiras, jogos. Os clientes poderão contratar também consórcios para adquirir implementos agrícolas, carros, viagens, cirurgias plásticas. Qualquer que seja o sonho da pessoa, a gente consegue ajudá-la – disse.

Conforme o coordenador, a escolha de Caçapava para receber a filial passou por um estudo que envolveu a análise da qualidade de vida no município, e mostrou números altos de renda per capta e do Índice do Desenvolvimento Humano (IDH). Além disso, a cidade está localizada em um ponto estratégico e com facilidade de acesso.

– Tivemos uma grande receptividade das pessoas daqui durante as pesquisas e a negociação para o ponto. Assim, vimos que correspondia ao que estávamos buscando – contou.

A filial de Caçapava do Magalu tem 12 colaboradores, incluindo os responsáveis pela limpeza, os vendedores e a gerente, Dieiner Paes, além de quem trabalha indiretamente para a loja, como ajudantes e funcionários intermitentes.

– O Magazine Luiza contrata os colaboradores nas cidades, eles são registrados e passam por um treinamento teórico de 15 dias. Depois, por mais 15 dias, há um treinamento prático. A equipe daqui ficou na base da regional, em Campo Bom. A gente faz a integração com a equipe, explicando a cultura do Magazine Luiza – explicou Emerson Santos.

Para os próximos meses, ele diz que a expectativa é muito positiva.

– Trazemos muita tecnologia, mas também muito calor humano. Essa é uma loja de relacionamento. A gente não quer fazer só vendas, a gente quer fazer amizade com as pessoas – finalizou o coordenador.

Foto: Isabela Oliveira