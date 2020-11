A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) estão promovendo, até dia 20 de novembro, o Geodia 2020. O evento, inspirado nos geodías e nas geoyincanas da Espanha, tem como objetivo aproximar a população do conhecimento geocientífico e das belezas naturais do Geoparque Caçapava Aspirante Unesco.

Um dos pioneiros na educação geopatrimonial no Brasil, o Geodia chega a sua quinta edição e precisou ser reinventado devido à pandemia. Com todas as atividades ocorrendo de maneira virtual, algumas delas contarão com a participação de docentes das duas universidades promotoras.

Confira as atividades agendadas para os próximos dias:

Terça-feira (17/11)

19h – Roda de conversa com empreendedores do turismo em Caçapava do Sul

Quarta-feira (18/11)

9h – Live “Educação especial e inclusiva na Educação Infantil”

20h – Live “Coleta Seletiva”

Quinta-feira (19/11)

9h – Live “Planetário Unipampa”

19h – Live “Marketing digital”

Sexta-feira (20/11)

9h – Roda de conversa sobre Negritude (III Seminário Educação, Patrimônio e Negritude)

Outras atividades também serão desenvolvidas, mas sem horário específico: