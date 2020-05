O Campus São Gabriel possui um laboratório dedicado à detecção do vírus SARS-CoV-2

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) integra a rede de universidades do Rio Grande do Sul que faz o diagnóstico molecular do vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como o novo coronavírus, agente etiológico da Covid-19. A partir desta semana, o trabalho de detecção começa a ser desenvolvido no laboratório do Campus São Gabriel, com coordenação do professor Jeferson Luis Franco e colaboração dos docentes Juliano Boldo, Luiz Fernando Roesch e Andrés Cañedo. Em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RS), a iniciativa tem como objetivo auxiliar a demanda crescente por testes em pacientes suspeitos de terem contraído a Covid-19. A ação pretende dar vazão a testes solicitados pelos hospitais da 10º Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e aliviar a carga de trabalho do laboratório do Estado.

Ao todo, 3.100 testes serão realizados gratuitamente, mediante solicitação dos hospitais pertencentes à 10° CRS, nos próximos quatro a seis meses. De acordo com o professor Juliano Boldo, a capacidade de testagem é de 46 pacientes por dia, que poderá ser dobrada, caso haja demanda. “O número total de testes também poderá sofrer incremento, se for necessário”, explica. Boldo afirma, ainda, que “devido à proximidade entre as cidades da região, a resposta dos testes será obtida mais rapidamente, trazendo um benefício tanto aos hospitais da região quanto à saúde pública dos nossos municípios”.

Para o coordenador da ação, Jeferson Franco, “este projeto demonstra a vocação do servidor público federal em, de fato, servir à população neste momento de pandemia”. O professor conta que os equipamentos presentes no Campus São Gabriel e reunidos para a condução dos testes foram adquiridos ao longo de mais de dez anos de empenho de docentes e técnicos, buscando fomento junto a editais de pesquisa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “A cabine de biossegurança, exigência da OMS e único equipamento comprado especificamente para este fim, foi adquirida com verba contemplada em projeto de pesquisa liderado pelo professor Luiz Fernando Roesch”, esclarece Franco.

Conforme a equipe envolvida no projeto, “a verba para compra de kits de coleta e de insumos para os testes moleculares foi disponibilizada pela Unipampa/MEC, pelo Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho do município de Rosário do Sul e por verba de projeto coordenado por Franco”. Além disso, o Hospital e a Secretaria de Saúde de São Gabriel doaram EPI e produtos para esterilização de superfícies. O professor Felipe Pinheiro, também do Campus São Gabriel, confeccionou máscaras do tipo face shield, produzidas em impressora 3D.

O início dos trabalhos no laboratório contou com o auxílio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio da bióloga Patrícia Chaves Brittes. Além de São Gabriel, a Unipampa desenvolve projeto semelhante no Campus Uruguaiana, coordenado pelo professor Michel Mansur Machado.

Fonte: Site Unipampa