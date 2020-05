Áudios foram disponibilizados em diversas plataformas acessíveis também à comunidade externa

Desde abril, docentes e discentes do Curso de Ciências Exatas do Campus Caçapava do Sul da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) desenvolvem o projeto de extensão Podcast Covid-19: popularizando a ciência para enfrentamento do Coronavírus.

A iniciativa tem como objetivo contribuir com o combate à pandemia da Covid-19 e reduzir os efeitos do isolamento social sobre a saúde das pessoas. Apresentando entrevistas com especialistas, os podcasts esclarecem dúvidas e divulgam informações científicas sobre o Coronavírus e suas formas de contágio.

As entrevistas e a produção dos áudios são feitas remotamente. A iniciativa é coordenada pela professora Ângela Maria Hartmann. Os podcasts estão disponíveis no Spotify, Youtube, Castbox, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast.

Fonte: Site Unipampa