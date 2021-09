A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) realiza na quarta-feira, dia 15, a VIII Mostra Cultural Farroupilha. O evento (que não pôde ocorrer em 2020 devido à pandemia), neste ano, será online, através da página do projeto no Facebook e do canal da Mostra no YouTube.

Não é necessário se inscrever para participar, basta acessar as páginas. Para quem quiser um comprovante de participação, será disponibilizado um link para a assinatura da lista de presença, que posteriormente dará direito ao certificado.

Segundo Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira, uma das organizadoras do evento, o projeto começou em 2011 para mostrar o que era a Semana Farroupilha aos alunos da universidade que vinham de outros Estados. De lá para cá, a Mostra cresceu, passando a falar sobre diferentes aspectos da cultura gaúcha e a fazer parte do calendário de eventos do município e do calendário acadêmico do Campus Caçapava.

– Os alunos da Unipampa ficavam curiosos para saber o que era a Semana Farroupilha, e nós resolvemos fazer uma Mostra. Só que essa Mostra saiu desse âmbito da Semana Farroupilha e, agora, fala da cultura geral, da história e da geografia do Rio Grande do Sul. Além disso, se expandiu à comunidade externa, pessoas de Caçapava, de Lavras, de São Sepé, de Santana e de outros municípios já fazem parte da organização e participam do evento. Tornou-se um projeto de extensão, porque a comunidade está se inserindo na universidade, e a universidade na comunidade – explicou.

Conforme Zilamar, a participação dos alunos de fora do Estado é bem maior do que a dos gaúchos.

– Todo ano, a gente chama os alunos para ajudar na organização do evento, e geralmente os alunos que se apresentam são, na maioria, de outros Estados; os nossos, são poucos – contou.

Além dos alunos e servidores da Unipampa, também participam da organização da Mostra Cultural Farroupilha representantes da Secretaria de Cultura e Turismo e dos CTG.

Confira a programação:

Manhã:

9h – Palestra “Charla tradicionalista”, com César Tiaraju Machado de Souza, Flávio Dorneles Araújo e Zilamar Teixeira de Carvalho Ferreira

Tarde:

14h – Palestra “Como nasce um Estado? – um laboratório político chamado República Riograndense”, com o Prof. Dr. Alessandro de Almeida Pereira

15h – Palestra “Parando rodeio nas lembranças”, com Juarez da Rosa Teixeira e João Timótheo Ismério Machado

Noite:

19h – Apresentações artísticas e culturais, com Evandro Gomes