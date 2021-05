Uma notícia entristeceu os caçapavanos neste sábado: foi anunciado o fechamento do Restaurante Urbanu’s, o mais tradicional da cidade e que foi ponto de encontro por quase 30 anos, ficando famoso especialmente por suas pizzas e filés de qualidade inigualável. A partir de agora, apenas o serviço de tele-entrega irá funcionar.

O anúncio oficial foi feito em formato de vídeo (veja abaixo), e publicado nas redes sociais do restaurante, emocionando os espectadores. A maioria dos caçapavanos guarda uma boa lembrança de algum momento especial vivido no local, um reencontro com os amigos, uma comemoração, um começo de namoro.

O Urbanu’s lutou bravamente por meses, mas não resistiu à crise gerada pela pandemia. Sem poder receber clientes, não foi mais possível manter a despesa de um alto aluguel, segundo informou a proprietária, Daniela Mayora. Ela segue oferecendo os saborosos pratos do Urbanu’s por tele-entrega e, a partir de quarta-feira, dia 05, terá sua cozinha em novo endereço.

Assista ao vídeo utilizado para fazer o anúncio nas redes sociais: